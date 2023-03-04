В Онтарио умерла супруга последнего президента УНР
На 97-м году жизни скончалась супруга последнего президента УНР Николая Плавьюка Ярослава Плавьюк
Об этом сообщил глава Организации украинских националистов Богдан Червак.
"С грустью сообщаем, что на 97-м году в Бурлингтоне, Онтарио, отошла в вечность Ярослава Плавьюк, жена главы ОУН и последнего президента УНР в изгнании Николая Плавьюка. Выражаем соболезнования семье и друзьям покойной. Царство небесное, вечная память!" – написал Червак.
Ярослава Бойко (Плавьюк) родилась 24 марта 1926 года в селе Белая Тернопольской области. Во время Второй мировой войны семья перебралась в Австрию, а впоследствии - в Баварию.
В 1945 году в лагере для "перемещенных лиц" в американской зоне оккупации (Карлсфельд, неподалеку от Мюнхена) Ярослава Бойко познакомилась с Николаем Плавьюком - будущим мужем и главой ОУН.
В конце 1949 года супруги Плавьюк переехали в Канаду, получив там гражданство. Супруги воспитали двух сыновей, Ореста и Нестора, и двух дочерей, Ульяну и Оксану.
"Всегда была рядом с мужем, сопровождала его во всех переездах, путешествиях за границу, а также находилась с ним в Украине после восстановления ее государственной независимости", - пишет Червак о Ярославе Плавьюке.
В январе 2018 года на мероприятиях, посвященных 100-летию УНР в Торонто, Ярослава Плавьюк призвала к сохранению независимости Украины, утверждению сильной демократической европейской страны.
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