В Онтарио умерла супруга последнего президента УНР

Об этом сообщил глава Организации украинских националистов Богдан Червак.

"С грустью сообщаем, что на 97-м году в Бурлингтоне, Онтарио, отошла в вечность Ярослава Плавьюк, жена главы ОУН и последнего президента УНР в изгнании Николая Плавьюка. Выражаем соболезнования семье и друзьям покойной. Царство небесное, вечная память!" – написал Червак.

Ярослава Бойко (Плавьюк) родилась 24 марта 1926 года в селе Белая Тернопольской области. Во время Второй мировой войны семья перебралась в Австрию, а впоследствии - в Баварию.

В 1945 году в лагере для "перемещенных лиц" в американской зоне оккупации (Карлсфельд, неподалеку от Мюнхена) Ярослава Бойко познакомилась с Николаем Плавьюком - будущим мужем и главой ОУН.

В конце 1949 года супруги Плавьюк переехали в Канаду, получив там гражданство. Супруги воспитали двух сыновей, Ореста и Нестора, и двух дочерей, Ульяну и Оксану.

"Всегда была рядом с мужем, сопровождала его во всех переездах, путешествиях за границу, а также находилась с ним в Украине после восстановления ее государственной независимости", - пишет Червак о Ярославе Плавьюке.

В январе 2018 года на мероприятиях, посвященных 100-летию УНР в Торонто, Ярослава Плавьюк призвала к сохранению независимости Украины, утверждению сильной демократической европейской страны.