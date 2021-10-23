В онкоцентре оккупированного Донецкая пациент выбросился из окна 8-го этажа, - СМИ

Это произошло вчера, 22 октября, поздно вечером. Мужчина выбросился из окна якобы потому, что "ему не хватило средств на лечение", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Донпресс .



Как отмечается, врачи онкоцентра требуют у пациентов взятки за лечение.



При этом издание приводит пример, во сколько местным жителям обходится лечение от рака в ОРДО.



"У меня мама в 2019 году лежала в онкологии, операция обошлась 40000 рублей (15 тыс. грн - ред.), тысяча - время за сиделку (своих нельзя!). Затем КТ 8.000 и лучевая 12", - рассказала дончанка.



Также нездоровая атмосфера царит и в коллективе онкоцентра.



"Скоро и работники будут выбрасываться через доносы и травля между работниками", - пишут в соцсетях дончане.



По их словам, многие работники онкоцентра идут с работы - их заставляют уволиться.



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