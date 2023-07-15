В Омске загорелась жилая 5-этажка. Эвакуированы десятки россиян

Об этом сообщает российское пропагандистское издание Russia Today.

По предварительной информации, загорелась крыша пятиэтажного дома в Омске. Площадь пожара составляет более тысячи квадратных метров.

Известно, что из жилого здания были эвакуированы по меньшей мере 60 россиян. О пострадавших пока не сообща.т.

Видео пожара в многоэтажке в Омске: