Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир В Оманском заливе неизвестные похитили корабль и направились курсом в Иран, а затем покинули судно, - британский флот

В Оманском заливе неизвестные похитили корабль и направились курсом в Иран, а затем покинули судно, - британский флот

4 августа, 2021 среда
10:48
Мир

Один из кораблей, который 3 августа был похищен возле побережья ОАЭ в Оманском заливе, был возвращен и восстановил свой курс к берегам Омана

Об этом пишет Euronews .

Похитители, захватившие судно у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе, покинули захваченный корабль в среду, сообщает британский флот, не уточняя детали.

Британские военные "Операций морской торговли Соединенного Королевства" сообщили, что инцидент, который накануне был квалифицирован как "потенциальный захват", теперь "завершен". Уточняющих подробностей во флоте не предоставили.

"Корабль в безопасности", - сказала группа, не назвав корабль. Администрация судоходства Lloyd's List и фирма морской разведки Dryad Global идентифицировали похищенное судно как асфальтовый танкер под флагом Панамы Asphalt Princess.

Читайте также: Беспилотник атаковал танкер у побережья Омана, есть погибшие

Данные спутникового отслеживания Asphalt Princess показали, что корабль постепенно идет к иранским вод у порта ЯСК рано в среду, сообщает MarineTraffic.com. Позже он остановился и изменил курс назад в Оман, незадолго до того, как британская морская группа сделала свое заявление.

Журналист Ричард Медея сопровождал данные о возвращении танкера данным его курса, которые показывают изменения направления корабля за последние часы.

Было не сразу понятно, кто несет ответственность за попытку захвата корабля, которая развернулась на фоне усиления напряженности между Ираном и Западом из-за ядерной соглашение Тегерана с мировыми державами 2015 года. В течение последних нескольких лет коммерческое судоходство на жизненно важных водных путях Персидского залива все больше попадает в перекрестье.

Совсем недавно США, Великобритания и Израиль обвинили Иран в нападении беспилотников на нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером у побережья Омана, в результате которого погибли два человека. Налет стал первым известным смертельным нападением в теневой войне на суда в водах Ближнего Востока. Иран отрицает свою причастность.

Иран
ОАЭ
Читайте также:
Зеленский
3 августа, 2021 вторник
"Это моя земля, это не их земля, это никогда не будет российской территорией": Зеленский назвал возвращение Крыма "вопросом времени"
СБУ
3 августа, 2021 вторник
СБУ разоблачила масштабные схемы финансирования "ЛНР"
Роман Бессмертный
3 августа, 2021 вторник
"Очевидно, что эта операция разрабатывалась и руководилась исключительно ФСБ": Бессмертный о повешении в Киеве основателя Белорусского дома
Киев
+16
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.8
    Покупка 26.8
    Продажа 27.04
  • EUR
    Покупка 31.7
    Продажа 32.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
4 августа
12:06
На границе с Молдовой изъяли коллекцию из 518 старинных монет
11:58
В Киеве родители школьников могут заказать электронный ученический билет онлайн
11:42
В столице охваченного войной Афганистана прогремел взрыв под офисом спецслужбы правительства
11:38
Обновлено
Мужчина с гранатой взял в заложники людей возле здания Кабмина, его задержали
11:11
Белорусские правозащитники заявляют, что задержанный режимом Лукашенко мужчина сбежал из "химии" и покинул страну
10:46
вакцина AstraZeneca
Дания прислала Украине полмиллиона доз вакцины Astrazeneca
10:41
Олимпиада-2020: Украинская спортсменка вышла в полуфинал с результатом, который сделал ее фавориткой
10:26
тест covid
Дельта-штамм COVID-19 обнаружили в 135 странах мира
10:15
Украинский арбитр заявил, что "Шахтер" должен доигрывать матч с "Генком" в меньшинстве
10:06
американский флот
Самые масштабные со времен "холодной войны": американский флот начал обучение
10:04
КМДА
Новый глава КГГА должен иметь потенциал для участия в предстоящих выборах мэра Киева – политтехнолог
09:47
Олимпиада-2020: Украинец назвал решение CAS о своей дисквалификации абсурдным
09:45
пожар лес
В ряде областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС
09:37
Новая почта
Новая почта запустила международные денежные переводы Western Union
09:23
Кристина Тимановская
Белорусская спортсменка Тимановська вылетела из Токио в Вену
09:08
доллар
Курс валют: цена доллара прекратила падение
09:02
Вакцинация от коронавируса
Более 150 тыс. украинцев за сутки привили от COVID-19
09:01
Промоутер назвал двух главных претендентов на бой с Ломаченко
08:53
Володимир Зеленський
Кулеба и Ермак прибыли в США для подготовки встречи Байдена и Зеленского
08:33
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти тысячу новых случаев COVID-19
08:32
Новый тренер "Шахтера" объяснил, почему оставил Степаненко в запасе на матч с "Генком"
08:19
деоккупация Крыма
В оккупированном Крыму двух свидетелей Иеговы обвинили в экстремизме
08:11
Олимпиада-2020: Две украинки финишировали в топ-6 финала, где был побит мировой рекорд
07:52
3 августа в зоне ООС зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня
07:38
Жозеп Боррель
Правосудие должно произойти, - Боррель о смерти белоруса Шишова в Киеве
07:25
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
07:14
Николай Чаус
Экс-судья Чаус до сих пор находится в СБУ, - адвокат
2021, вторник
3 августа
23:06
Шесть танкеров сообщили о потере контроля возле берегов ОАЭ
22:52
"Генк" - "Шахтер"
"Шахтер" сделал камбэк против "Генка" в дебютном матче нового тренера в ЛЧ
22:46
Пентагон научил искусственный интеллект "предсказывать будущее" на несколько дней вперед
22:24
Монако - Спарта
"Монако" победил "Спарту" в скандальном матче соперников "Шахтера" в ЛЧ
21:50
НАБУ задержало екссуддю Чауса
НАБУ задержало экс-судью Чауса
21:32
Microsoft требует от своих работников обязательной вакцинации
21:21
Харри Кейн
"Тоттенхэм" ошарашил ценой за одного из лучших форвардов мира
20:50
Александр Шовковский
Шовковский попрощался со сборной Украины по футболу
20:43
"Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей": Тихановская прокомментировала смерть Шишова
20:33
Денис Шмигаль
С 2023 года в Украине начнут вводить соцпакеты с накопительными пенсиями
19:59
суд
Убийство 6-летней девочки в Харьковской области: в момент преступления подозреваемый подросток был пьян
19:50
Инфографика
Роберто Де Дзерби
"Генк" - "Шахтер": состав украинской команды на матч Лиги чемпионов
19:19
В Одессе на улице застрелили мужчину, начато полицейскую операцию "Сирена"
В Одессе на улице застрелили мужчину, начата полицейская операция "Сирена"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV