В Оманском заливе неизвестные похитили корабль и направились курсом в Иран, а затем покинули судно, - британский флот

Об этом пишет Euronews .



Похитители, захватившие судно у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе, покинули захваченный корабль в среду, сообщает британский флот, не уточняя детали.



Британские военные "Операций морской торговли Соединенного Королевства" сообщили, что инцидент, который накануне был квалифицирован как "потенциальный захват", теперь "завершен". Уточняющих подробностей во флоте не предоставили.



"Корабль в безопасности", - сказала группа, не назвав корабль. Администрация судоходства Lloyd's List и фирма морской разведки Dryad Global идентифицировали похищенное судно как асфальтовый танкер под флагом Панамы Asphalt Princess.



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Данные спутникового отслеживания Asphalt Princess показали, что корабль постепенно идет к иранским вод у порта ЯСК рано в среду, сообщает MarineTraffic.com. Позже он остановился и изменил курс назад в Оман, незадолго до того, как британская морская группа сделала свое заявление.



Журналист Ричард Медея сопровождал данные о возвращении танкера данным его курса, которые показывают изменения направления корабля за последние часы.



Было не сразу понятно, кто несет ответственность за попытку захвата корабля, которая развернулась на фоне усиления напряженности между Ираном и Западом из-за ядерной соглашение Тегерана с мировыми державами 2015 года. В течение последних нескольких лет коммерческое судоходство на жизненно важных водных путях Персидского залива все больше попадает в перекрестье.



Совсем недавно США, Великобритания и Израиль обвинили Иран в нападении беспилотников на нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером у побережья Омана, в результате которого погибли два человека. Налет стал первым известным смертельным нападением в теневой войне на суда в водах Ближнего Востока. Иран отрицает свою причастность.

Напомним, 3 августа у берегов ОАЭ сразу шесть танкеров сообщили о потере контроля