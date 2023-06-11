Об этом сообщает в эфире телемарафона глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Ситуация в Олешковской громаде, как и в целом на левом берегу, очень критическая. Оккупанты объявляли о какой-то эвакуации, но дальше слов дело не пошло. Никакой эвакуации не было. Сейчас в громаде почти нет связи, света и газоснабжения. Население остро нуждается в питьевой воде и продуктах", - сказал Прокудин.

Сообщается, что в последние два дня рашисты полностью закрыли Олешки и ввели так называемый карантин. Жителей не выпускают, а на выездах установлены российские блокпосты. Бывают случаи мародерства.

Прокудин подчеркнул, что враг эвакуирует только людей с паспортами РФ в Воронеж.

"О жертвах - подтверждены 8 человек, погибших в результате подтопления. Это проверенная информация олешковскими врачами. Да, есть случаи нахождения трупов людей в громаде. Те цифры, которые называют - неподтвержденная информация", - подытожил начальник ОВА и добавил, что украинским силам удалось эвакуировать около 100 человек с временно оккупированного левого берега Херсона.

Напомним, 7 июня было известно о первых жертвах в результате затопления Херсонской области. Так, по словам мэра Олешек Евгения Рыщука, в результате потопа в городе по предварительным данным погибли 3 человека. В тот же день украинской полиции удалось спасти женщину и детей, застрявших в затопленном доме во временно оккупированных Олешках.

По состоянию на 8 июня оккупационная администрация не эвакуирует людей из затопленных на 90% Олешек и не позволяет жителям самостоятельно покинуть город.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду, 7 июня, подтопление держалось в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 10 июня сообщалось, что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров.

В акватории Николаева по состоянию на вечер субботы, 10 июня, уровень воды составляет 84 сантиметра.

За ночь уровень воды на Херсонщине и в Николаеве, подвергшихся подтоплениям в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС, снизился.

В Черном море резко снизилась соленость воды.