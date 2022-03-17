Об этом заявил мэр Олешек Евгений Рыщук .



"В город зашли российские войска. Я только что от них, меня немного "потеребили"", - сообщил он.



По словам мэра, сейчас ничего страшного не происходит, а оккупанты заселяются в Олешки. Их позиции неизвестны.



"Патруль как раз наш работал - нам сказали: "Поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь. Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что пока происходит в городе", - добавил Евгений Рыщук.

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