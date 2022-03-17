В Олешки, Херсонской области, зашли оккупанты, - мэр
17 марта в Олешки, на Херсонщине, зашли российские оккупанты
Об этом заявил мэр Олешек Евгений Рыщук .
"В город зашли российские войска. Я только что от них, меня немного "потеребили"", - сообщил он.
По словам мэра, сейчас ничего страшного не происходит, а оккупанты заселяются в Олешки. Их позиции неизвестны.
"Патруль как раз наш работал - нам сказали: "Поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь. Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что пока происходит в городе", - добавил Евгений Рыщук.
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