В Олешках взорвали авто с российскими военными и работниками ФСБ: один погиб, 4 ранены, — ЛІГА.net

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на свои источники в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что к подрыву приложила руку СБУ. Один работник ФСБ погиб прямо на месте, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии. Трое военных РФ, сопровождавших их в авто, ранены.

Источники в СБУ сообщают, что взорванные ФСБшники работали во временно оккупированном Скадовске, а в Олешки наведывались для фильтрационных мер "и при этом – пытать украинцев".