В Олешках взорвали авто с российскими военными и работниками ФСБ: один погиб, 4 ранены, — ЛІГА.net
Во временно оккупированных Олешках на Херсонщине взорвали авто с российскими военными и работниками ФСБ - один оккупант погиб, четверо ранены
Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на свои источники в Службе безопасности Украины.
Отмечается, что к подрыву приложила руку СБУ. Один работник ФСБ погиб прямо на месте, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии. Трое военных РФ, сопровождавших их в авто, ранены.
Источники в СБУ сообщают, что взорванные ФСБшники работали во временно оккупированном Скадовске, а в Олешки наведывались для фильтрационных мер "и при этом – пытать украинцев".
- В начале сентября на временно оккупированной территории Луганской области во время спецоперации СБУ взорвали главу "таможни ЛНР" и агента центрального аппарата ФСБ Юрия Афанасьевского.
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