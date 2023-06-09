В Олешках уровень воды постепенно снижается, - городской голова Рищук

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сегодня, к счастью, начала поступать информация, что уровень воды в Олешках постепенно снижается. Есть отдельные населенные пункты, где уровень воды даже больше снизился. В частности, есть такая информация по Козачьим Лагерям. Однако там ее и не было много. В самом городе Олешки уровень воды не так быстро падает. Однако тенденция падения уровня воды есть и это хорошие новости", - рассказал Рыщук.

Мэр сообщил, что еще многие жители города остаются на крышах собственных домов.

"Сейчас нас больше всего настораживает то, что Гидрометцентр прогнозирует дожди с 11 по 13 июня. Это может несколько навредить временно оккупированным территориям, которые сейчас затоплены. Сегодня на этот час еще многие не эвакуированы и находятся на крышах собственных домов. В городе Олешки людей вывозят сами же местные жители. Утром были замечены две лодки с солдатами РФ. Однако подробной информации об их работе у нас нет", - добавил он.