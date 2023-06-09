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В Олешках уровень воды постепенно снижается, - городской голова Рищук

9 июня, 2023 пятница
15:59
Война с Россией

Мэр Олешек Евгений Рыщук сообщил, что уровень воды в городе начал постепенно снижаться, однако еще многие горожан остаются на крышах своих домов

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сегодня, к счастью, начала поступать информация, что уровень воды в Олешках постепенно снижается. Есть отдельные населенные пункты, где уровень воды даже больше снизился. В частности, есть такая информация по Козачьим Лагерям. Однако там ее и не было много. В самом городе Олешки уровень воды не так быстро падает. Однако тенденция падения уровня воды есть и это хорошие новости", - рассказал Рыщук.

Мэр сообщил, что еще многие жители города остаются на крышах собственных домов.

"Сейчас нас больше всего настораживает то, что Гидрометцентр прогнозирует дожди с 11 по 13 июня. Это может несколько навредить временно оккупированным территориям, которые сейчас затоплены. Сегодня на этот час еще многие не эвакуированы и находятся на крышах собственных домов. В городе Олешки людей вывозят сами же местные жители. Утром были замечены две лодки с солдатами РФ. Однако подробной информации об их работе у нас нет", - добавил он.

  • Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
  • 7 июня городской голова Олешек Евгений Рыщук сообщил, что в оккупированном городе Олешки в Херсонской области уже есть первые погибшие в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС
  • 9 июня СБУ обнародовала перехват, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ.
  • Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
Россия
терроризм
оккупированные территории
Каховская ГЭС
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