В Олешках уменьшилось количество российских военных и их техники, - Генштаб
В населенном пункте Олешки, что в Херсонской области, наблюдается уменьшение количества российских войск и их техники
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки", - говорится в сообщении.
Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска противника выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки - Голая Пристань.
Основа часть войск – это мобилизованные лица, говорят в Генштабе.
- Ранее ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.
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