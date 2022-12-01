Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки", - говорится в сообщении.

Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска противника выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки - Голая Пристань.

Основа часть войск – это мобилизованные лица, говорят в Генштабе.

Ранее ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.

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