Об этом он сказал в интервью ISLND TV .

Он сообщил, что многих пленных россияне вывезли из колонии маленькими группками, а также сделали все, чтобы Украина потеряла с ними связь. Лубинец отмечает, что даже несмотря на это, Украина получает информацию о пленных.

"В Оленовке еще содержатся военнопленные, но очень многих они перевезли и делали это небольшими группами по 20-25 наших военнопленных в разные учреждения. Кого-то вывозили на территорию РФ, кого-то возвращали на территорию Украины. Делали все, чтобы мы потеряли с ними связь. Но нам удается получать информацию, что там происходит", - рассказал Уполномоченный по правам человека.