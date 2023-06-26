В Оленовке до сих пор остаются украинские военнопленные, — Лубинец
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец 26 июня сообщил, что в колонии в Оленовке до сих пор находятся украинские военнопленные
Об этом он сказал в интервью ISLND TV .
Он сообщил, что многих пленных россияне вывезли из колонии маленькими группками, а также сделали все, чтобы Украина потеряла с ними связь. Лубинец отмечает, что даже несмотря на это, Украина получает информацию о пленных.
"В Оленовке еще содержатся военнопленные, но очень многих они перевезли и делали это небольшими группами по 20-25 наших военнопленных в разные учреждения. Кого-то вывозили на территорию РФ, кого-то возвращали на территорию Украины. Делали все, чтобы мы потеряли с ними связь. Но нам удается получать информацию, что там происходит", - рассказал Уполномоченный по правам человека.
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.
- 3 августа генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен создать миссию для выяснения обстоятельств убийства украинских военнопленных в Оленовке. 23 августа миссию для расследования теракта в Оленовке создали.
- 5 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных в Оленовке. Причина: миссия ООН не смогла развернуться на месте нападения на украинских военнопленных.
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