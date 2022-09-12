В октябре заработает электронная очередь для перевозчиков в пограничных пунктах пропуска
В октябре в Украине заработает сервис электронной очереди на границе, на первом этапе будет запущен пилотный проект на одном из пунктов пропусков
Об этом сообщил заместитель Министра инфраструктуры Мустафа Найем в телеграмме.
Как говорится в сообщении, проект е-очереди будет реализован командой Министерства инфраструктуры.
"На первом этапе будет запущен пилотный проект на одном из пунктов пропусков. В тестовом режиме будет работать web-портал с возможностью записи в очередь из любой точки выезда. До конца года будет презентовано мобильное приложение", - пишет Найем.
По информации Найема, система будет предусматривать интеграцию с таможенными базами данных для предварительной приоритизации грузов.
"Система самостоятельно сможет управлять потоками грузов в зависимости от группы товаров согласно данным предварительной таможенной декларации. Использование е-очереди будет полностью бесплатным для перевозчиков. Никаких обязательных заездов в сервисные зоны. Никакого человеческого вмешательства в систему", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что электронная очередь не решает вопрос простоя грузов.
"Это зависит исключительно от пропускной способности пограничных пунктов пропуска. Между тем впереди – зима. Ожидание очереди вдоль трасс в мороз, во-первых, – некомфортно, во-вторых, – приводит к дополнительным расходам водителей. Е-очередка будет предоставлять удобное и понятное для пользователей сервис, который позволит экономить время и ждать проезда через границу на любой удобной локации», – пишет Найем.
- Для решения проблемы с очередями Украина и Польша откроют еще один пункт пропуска на границе.
- По состоянию на утро понедельника, 12 сентября , перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди из 170 автомобилей и 14 автобусов, пешеходы отсутствуют.
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