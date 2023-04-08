Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В октябре ВСУ пытались освободить ЗАЭС, но неудачно, - The Times

В октябре ВСУ пытались освободить ЗАЭС, но неудачно, - The Times

8 апреля, 2023 суббота
10:24
война с Россией

Около 600 украинских военных в октябре 2022 года попытались отбить Запорожскую атомную электростанцию, но операция провалилась

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинских спецподразделениях, военной разведке и военно-морских силах.

Отмечается, что о спецоперации ВСУ сообщали Минобороны РФ и представители оккупационных администраций. Однако Украина официально не признавала попытки штурма.

Как сообщают журналисты, около 600 хорошо подготовленных украинских военных наступали в ночь на 19 октября. Они попытались высадиться на левый берег Днепра на 30 катерах с крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами.

Читайте также: Россия может стать неконтролируемым распространителем ядерного оружия в мире, - военный эксперт Коваленко

"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, поскольку это атомная станция", - сказал один из военных.

Издание пишет, что украинцы не ожидали серьезного сопротивления. Украинский военный рассказал, что российские оккупанты построили плотную оборону и заминировали территорию. А когда бойцы начали приближаться, русские войска подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать военных на катерах.

В то же время, для прикрытия высадки на Днепр Силы обороны обстреливали позиции РФ, в том числе системами HIMARS. В конце концов, лишь небольшая группа украинских военных добралась до берега. Они начали трехчасовую перестрелку с российскими войсками в окрестностях Энергодара, но были вынуждены отступить, пишут журналисты.

Читайте также: Энергетики подключили Запорожскую АЭС к энергосистеме Украины

В то же время The Times пишет, что силовой штурм Запорожской АЭС может привести к утечке радиации. Гендиректор "Энергоатома" Петр Котин предположил, что вернуть станцию под контроль Украины удастся, когда украинские военные освободят территории в сторону Крыма и Мелитополя.

"Это единственный вариант (вернуть электростанцию – ред.) без непосредственного обстрела и прямого наступления на территорию станции. Очень опасно делать такие вещи (вести огонь – ред.) рядом с ядерными материалами", – сказал он.

  • Ранее в Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
  • Во время последнего визита в ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси сказал, что станцию защитить невозможно .
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС, назвал МАГАТЭ неэффективным и некомпетентным.
  • Во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают сотрудников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить их сотрудничать.
  • Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с российскими чиновниками в Калининграде для переговоров по обеспечению безопасности временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
  • 7 апреля сообщалось, что в четверг рашисты в масках похитили и вывезли четырех работников Запорожской атомной электростанции в неизвестное место.
военные силы Украины
оккупированные территории
Запорожская АЕС
Военные новости
Читайте также:
Автор
7 апреля, 2023 пятница
"Радуйся, Херсон, что флаги русские везде". Как Павел Лебедь радовался оккупации и клял США
6 апреля, 2023 четверг
Акционеры ЧАО "АвтоКрАЗ" обратились к послам стран Большой семерки и другим руководителям международных институтов
6 апреля, 2023 четверг
На заседании Совбеза Путин определил виновных в провале "спецоперации", - генерал Маломуж
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.21
    Покупка 37.21
    Продажа 38.04
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
8 апреля
11:26
Армия РФ выпустила по ключевым энергообъектам Украины более 1200 ракет и дронов
10:48
Обновлено
За прошедшие сутки от рук россиян погибли четыре жителя Донетчины
10:42
На аэродромах России - по меньшей мере 12 самолетов, которые могут атаковать Украину, - Игнат
10:31
Минобороны Британии: Россия провалила "зимнюю войну" против украинской энергосистемы
10:14
Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после визита лидера острова в США
10:08
OPINION
Ложь убивает, а свободными делает правда
10:06
Во временно оккупированном россиянами Старобельском мужчины получают повестки
10:03
Tesla авто
На Tesla подали в суд из-за нарушения прав конфиденциальности клиентов
09:45
Напуганные контрнаступлением российские военные формируют "живые щиты" из гражданских, - спикер ОК "Юг" Гуменюк
08:27
Враг за сутки 71 раз обстрелял Херсонщину: восемь человек получили ранения
08:19
За сутки ВСУ уничтожили 570 военных РФ, 3 танка и 5 артсистем
08:09
OPINION
Николай Княжицкий
Российское гражданство высокого духовенства РПЦ в Украине (УПЦ МП) возмущает
08:00
OPINION
Коварный искусственный интеллект: у кого машина заберет работу?
06:48
кибербезопасность
В апреле НАТО проведет в Эстонии крупнейшие в мире обучение в сфере кибербезопасности
06:42
ВСУ за сутки нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов, уничтожили штурмовик Су-25 и 7 БпЛА
06:22
Джо Байден
Байден продлил действие первых санкций против РФ еще на год
05:59
Россия пока не готова к конструктивным переговорам по войне в Украине, - Блинкен
05:34
Пентагон планирует ежегодно выделять $3 млрд военной помощи Тайваню
05:07
КНДР снова запустила подводный беспилотник, способный нести ядерное вооружение
04:39
Зафиксировано 12 обстрелов и 125 прилетов: Россия в течение дня терроризировала Сумщину
04:11
Утечка секретных документов США усилила страх РФ перед контрнаступлением ВСУ, - ISW
03:43
"Берегите Украину в своих сердцах и мыслях": Стивен Кинг призвал не поддаваться искушениям фальшивых миротворцев
03:15
Ледяной шторм в Канаде: два человека погибли, более миллиона - без света
02:47
Пентагон
В США обнаружили утечку секретных документов, касающихся, в частности, и Украины, - СМИ
02:19
Лидеры обеих партий Сената США призвали РФ уволить репортера WSJ
01:51
В Бельгии конфисковали партию экстази под видом пасхальных кроликов
01:23
Польша и страны Балтии предлагают компромиссный вариант внесения Росатома в новый пакет санкций ЕС
00:55
"Украина на пороге членства в НАТО": Кулеба озвучил ожидания от саммита Альянса в Вильнюсе
00:52
Минобороны РФ анонсировало провокацию с химическим оружием в Сумской области
00:41
Эксклюзив
Нерешенные проблемы с Тайванем будут стоить Си Цзиньпину очень дорого, - аналитик из Китая
00:28
В Ватикане объединили рассказы детей из Украины и России на Крестной дороге
00:09
В Тель-Авиве вооруженный мужчина въехал в толпу туристов, есть погибший и пострадавшие
2023, пятница
7 апреля
23:59
"Милан" сенсационно потерял очки в матче с "Эмполи" в Серии А
23:41
Эксклюзив
Путин уже проиграл Украину в НАТО, - военный эксперт Мусиенко
23:35
В Черном море дежурит подводный ракетоноситель россиян, потенциальный залп "калибров" уменьшился до четырех
23:06
Зеленский проанонсировал санкции против лиц, работающих на агрессию
23:04
Обновлено
У митрополита Онуфрия и более 20 священников УПЦ МП обнаружили гражданство РФ. В УПЦ МП отреагировали
22:57
Обновлено
В Украине вводят новую традицию - Ифтар во время священного для мусульман Рамадана, - Зеленский
22:53
Высокопоставленным чиновникам РФ запретили выезд из страны без разрешения премьера, - росСМИ
22:40
В Новой Каховке оккупанты закапывают посреди улиц бочки с неизвестным содержимым, - депутат
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV