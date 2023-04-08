Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинских спецподразделениях, военной разведке и военно-морских силах.

Отмечается, что о спецоперации ВСУ сообщали Минобороны РФ и представители оккупационных администраций. Однако Украина официально не признавала попытки штурма.

Как сообщают журналисты, около 600 хорошо подготовленных украинских военных наступали в ночь на 19 октября. Они попытались высадиться на левый берег Днепра на 30 катерах с крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами.

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"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, поскольку это атомная станция", - сказал один из военных.

Издание пишет, что украинцы не ожидали серьезного сопротивления. Украинский военный рассказал, что российские оккупанты построили плотную оборону и заминировали территорию. А когда бойцы начали приближаться, русские войска подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать военных на катерах.

В то же время, для прикрытия высадки на Днепр Силы обороны обстреливали позиции РФ, в том числе системами HIMARS. В конце концов, лишь небольшая группа украинских военных добралась до берега. Они начали трехчасовую перестрелку с российскими войсками в окрестностях Энергодара, но были вынуждены отступить, пишут журналисты.

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В то же время The Times пишет, что силовой штурм Запорожской АЭС может привести к утечке радиации. Гендиректор "Энергоатома" Петр Котин предположил, что вернуть станцию под контроль Украины удастся, когда украинские военные освободят территории в сторону Крыма и Мелитополя.

"Это единственный вариант (вернуть электростанцию – ред.) без непосредственного обстрела и прямого наступления на территорию станции. Очень опасно делать такие вещи (вести огонь – ред.) рядом с ядерными материалами", – сказал он.