В октябре ВСУ пытались освободить ЗАЭС, но неудачно, - The Times
Около 600 украинских военных в октябре 2022 года попытались отбить Запорожскую атомную электростанцию, но операция провалилась
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинских спецподразделениях, военной разведке и военно-морских силах.
Отмечается, что о спецоперации ВСУ сообщали Минобороны РФ и представители оккупационных администраций. Однако Украина официально не признавала попытки штурма.
Как сообщают журналисты, около 600 хорошо подготовленных украинских военных наступали в ночь на 19 октября. Они попытались высадиться на левый берег Днепра на 30 катерах с крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами.
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"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, поскольку это атомная станция", - сказал один из военных.
Издание пишет, что украинцы не ожидали серьезного сопротивления. Украинский военный рассказал, что российские оккупанты построили плотную оборону и заминировали территорию. А когда бойцы начали приближаться, русские войска подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать военных на катерах.
В то же время, для прикрытия высадки на Днепр Силы обороны обстреливали позиции РФ, в том числе системами HIMARS. В конце концов, лишь небольшая группа украинских военных добралась до берега. Они начали трехчасовую перестрелку с российскими войсками в окрестностях Энергодара, но были вынуждены отступить, пишут журналисты.
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В то же время The Times пишет, что силовой штурм Запорожской АЭС может привести к утечке радиации. Гендиректор "Энергоатома" Петр Котин предположил, что вернуть станцию под контроль Украины удастся, когда украинские военные освободят территории в сторону Крыма и Мелитополя.
"Это единственный вариант (вернуть электростанцию – ред.) без непосредственного обстрела и прямого наступления на территорию станции. Очень опасно делать такие вещи (вести огонь – ред.) рядом с ядерными материалами", – сказал он.
- Ранее в Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
- Во время последнего визита в ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси сказал, что станцию защитить невозможно .
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС, назвал МАГАТЭ неэффективным и некомпетентным.
- Во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают сотрудников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить их сотрудничать.
- Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с российскими чиновниками в Калининграде для переговоров по обеспечению безопасности временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
- 7 апреля сообщалось, что в четверг рашисты в масках похитили и вывезли четырех работников Запорожской атомной электростанции в неизвестное место.
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