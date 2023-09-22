В октябре во Львове состоится Экуменическая социальная неделя

Форум более 15 лет является площадкой для диалога и осмысления резонансных событий в Украине и мире. Во время мероприятия состоятся круглые столы, международные панельные дискуссии, семинары, выставки и мастер-классы, разделенные по тематическим блокам:

Блок 1. Религиозно-экуменический и нравственный.

Блок 2. Историко-политический.

Блок 3. Экология.

Блок 4. Миграция.

Блок 5. Культурно-образовательный.

Блок 6. Информационный.

К участию в форуме приглашены: д-р Йорген Сков Соренсен, генеральный секретарь Конференции Европейских Церквей, Мирослав Маринович, вице-ректор Украинского католического университета, д-р Жерар Паверс, директор Католического центра по миростроению, профессор Университета Нотр-Дам, Валерий Пекар, преподаватель Львовской бизнес-школы УКУ, президент компании "Евроиндекс", д-р Оксана Винницкая, почетный консул Канады в Украине, д-р Александр Мотыль, профессор политологии в университете Ратгерса, д-р Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра Восточноевропейских студий, Епископ Павел Шварц, Немецкая евангелически-лютеранская церковь Украины, с. Гелен Элфорд, ОП, профессор, президент Папской академии социологии, проректор и декан социологии в Папском университете Св. Фомы Аквинского в Риме, Италия (2001-2023), Рокко Буттильоне, профессор, член итальянского парламента, министр культурного наследия и культурной деятельности политики Евросоюза (2001-2006), Джордж Вайгель, профессор, почетный старший научный сотрудник Центра этики и публичной политики, биограф Святого Иоанна Павла II, автор книг о религии и культуре и др.

Форум проходит по инициативе Института экуменических студий Украинского католического университета, в партнерстве с Фондом Конрада Аденауэра в Украине и Немецкой лютеранской церковью.

Еспресо – главный информационный партнер.

Партнеры: Институт истории церкви УКУ, Школа журналистики УКУ, Национальный университет "Львовская политехника", Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой НУ "Львовская политехника" (МИОК), кафедра социологии и социальной работы НУ "ЛП", Конференция европейских церквей (CEC in Brussels), Catholic Peacebuilding Network, Университет Нотр-Дам, Украинское христианское академическое общество (УХАТ) и другие.

Чтобы принять участие в форуме, нужно зарегистрироваться по ссылке: https://cutt.ly/Fwl2Ks9A .