В октябре в Украине продадут еще шесть спиртзаводов
Фонд госимущества запланировал на октябрь еще шесть аукционов по продаже спиртзаводов – на приватизацию выставили объекты в Винницкой и Тернопольской областях
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины.
Все торги будут проходить на Prozorro.
10 октября состоится аукцион по приватизации отдельного имущества Борщовского места производства и хранения спирта ГП "Укрспирт" в Тернопольской области. Его стартовая цена 13,8 млн грн, а гарантийный взнос – 2,8 млн грн.
13 октября будет продавать единый имущественный комплекс ГП "Тростянецкий спиртовой завод" в Винницкой области. Это самый дорогой из спиртзаводов. Его стартовая цена 44,1 млн грн, а гарантийный взнос – 8,8 млн грн.
17 октября попытаются приватизировать еще один объект в Винницкой области – Барский спиртовой комбинат по стартовой цене всего 4,6 млн грн. Гарантийный взнос – 918 тысяч гривен.
18 октября уйдет с молотка единый имущественный комплекс ГП "Гайсинский спиртовый завод" в Винницкой области. Его стартовая цена – 18,5 млн грн, гарантийный взнос – 3,7 млн грн.
19 октября состоится аукцион по приватизации Юрковецкого спиртзавода, также в Винницкой области. Стартовая цена – 15,3 млн грн.
21 октября попытаются продать Залозецкое место осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" в Тернопольской области. Его стартовая цена – 30,8 млн грн, гарантийный взнос – 6,2 млн грн.
Согласно условиям приватизации мест производства деятельности Укрспирта, новый собственник обязан будет уплатить средства в размере балансовой стоимости актива на счета ГП "Укрспирт" для погашения задолженности предприятия, в том числе на выплату долгов по заработной плате.
Условия приватизации других спиртовых мощностей: погашение долгов по зарплате и перед бюджетом, а также недопущение увольнения работников по инициативе нового собственника в течение 6 месяцев.
- 19 сентября состоялся первый приватизационный онлайн-аукцион с начала полномасштабного вторжения – продали спиртзавод в Кобыловолоках Тернопольской области, которому более 100 лет.
- А уже на следующий день продали еще один спиртзавод в Тернопольской области – за 150 млн грн.
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