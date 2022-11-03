Об этом старшая научная сотрудница Института экономических исследований Ирина Коссе рассказала в эфире Еспресо.

"В октябре Украина вышла на довоенные объемы экспорта зерна. Были очень оптимистичны ожидания дальнейшей работы", - отметила она.

В то же время, Ирина Коссе добавила, что видела заявления, что в Украине еще много зерна не вывезено. По ее словам, нужен коридор, чтобы экспортировать прошлый урожай и нынешний в следующее собрание.

"Зима тоже будет горячая", - подытожила Ирина Коссе.

29 октября РФ "приостановила" действие своих обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте зерна в Украину. Тогда же Зеленский заявил , что Россия стремилась расторгнуть соглашение еще в сентябре.

На следующий день НАТО и ЕС призвали РФ возобновить "зерновое соглашение".

1 ноября обнажили о старте проекта украинского дунайского пароходства "Дунайский зерновой путь".

В тот же день Украина, ООН и Турция согласовали возобновление "зернового коридора", однако потребовали от РФ дополнительных гарантий безопасности.

2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о старте работы "зернового коридора".

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