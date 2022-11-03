В октябре Украина вышла на довоенные объемы экспорта зерна, - старшая научная сотрудница Института экономических исследований Ирина Коссе
В октябре Украина вышла на объем экспорта зерна, который был до 24 февраля, но потребовался зерновой коридор
Об этом старшая научная сотрудница Института экономических исследований Ирина Коссе рассказала в эфире Еспресо.
"В октябре Украина вышла на довоенные объемы экспорта зерна. Были очень оптимистичны ожидания дальнейшей работы", - отметила она.
В то же время, Ирина Коссе добавила, что видела заявления, что в Украине еще много зерна не вывезено. По ее словам, нужен коридор, чтобы экспортировать прошлый урожай и нынешний в следующее собрание.
"Зима тоже будет горячая", - подытожила Ирина Коссе.
-
29 октября РФ "приостановила" действие своих обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте зерна в Украину. Тогда же Зеленский заявил , что Россия стремилась расторгнуть соглашение еще в сентябре.
-
На следующий день НАТО и ЕС призвали РФ возобновить "зерновое соглашение".
-
1 ноября обнажили о старте проекта украинского дунайского пароходства "Дунайский зерновой путь".
-
В тот же день Украина, ООН и Турция согласовали возобновление "зернового коридора", однако потребовали от РФ дополнительных гарантий безопасности.
-
2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о старте работы "зернового коридора".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.68
Покупка 39.68Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 38.62Продажа 39.58
- Актуальное
- Важное