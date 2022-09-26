Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Весь Мариуполь, ну имеется в виду, кроме откровенно украинской прослойки, которой там не менее 30%, все остальные пытаются цепляться за эту надежду, которую выразил Пушилин. Он сказал, что два-три года из Мариуполя никто никого не будет мобилизовывать. Такой себе самообман. Нет, повестки не вручают, но выезд, например в сторону Украины, мужчин мобилизационного возраста фактически прекращен. Не то чтобы хватали за руки при выезде из Мариуполя, нет. Но до Васильевки уже не доедешь. На одном из последних блокпостов - или около Бердянска, или возле Токмака - тебя развернут и скажут "езжай домой", - сказал Петр Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя отметил, что осложнился выезд мариупольцев и в Россию, поскольку мужчин призывного возраста держат в городе в так называемом резерве.

"Так же понемногу усложняется выезд в сторону России, то есть пытаются держать мобилизационный резерв сейчас в городе, активно разговоров об этом ведется, но из наших инсайдов мы знаем, что там давно все готово и ждут только когда будет команда. И нет никакого сомнения, что в октябре мы увидим глобальную мобилизацию из Мариуполя. В принципе, по Ростову. Там есть несколько пунктов содержания беженцев, где живут мариупольские мужчины, поехавшие за паспортами, оформлять документы, вот там уже начали раздавать повестки всем тем, кто подал документы, даже еще не получив российские документы на российское гражданство, там раздают повестки в армию", – сказал Петр Андрющенко.

Петр Андрющенко подчеркнул, что россияне требуют от властей страны мобилизовывать сначала жителей Донетчины и Луганщины, поскольку они же сами хотели присоединиться к Российской Федерации, пусть теперь воюют за нее.

"В принципе, я вам скажу, что с российской стороны это звучит довольно мощно, и от пропагандистов, и от обычных россиян, первыми должны быть мобилизованы именно жители Донецкой и Луганской областей после этого референдума, ну типа вы же хотели, теперь идите, защищайте страну. В этом есть определенная логика, пожалуй, с точки зрения россиян, но, к сожалению, эта логика еще не дошла до Мариуполя, я думаю, что как только люди увидят, что их начнут вывозить автобусами, поймут, но уже будет поздно" , – добавил он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.

Из-за спешки и отсутствия инструкторов мобилизованные в России окажутся на передовой в Украине после минимальной подготовки.

Министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг. Владимир Омелян считает, что объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация, в том числе и на временно оккупированных территориях, ускорит его конец

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