English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией В октябре россияне будут массово мобилизовывать жителей Мариуполя, - советник мэра Андрющенко
Эксклюзив

В октябре россияне будут массово мобилизовывать жителей Мариуполя, - советник мэра Андрющенко

26 сентября, 2022 понедельник
17:59
война с Россией

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что, несмотря на обещания так называемой оккупационной власти не привлекать к войне жителей Мариуполя, мобилизация мужчин в городе начнется с октября

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Весь Мариуполь, ну имеется в виду, кроме откровенно украинской прослойки, которой там не менее 30%, все остальные пытаются цепляться за эту надежду, которую выразил Пушилин. Он сказал, что два-три года из Мариуполя никто никого не будет мобилизовывать. Такой себе самообман. Нет, повестки не вручают, но выезд, например в сторону Украины, мужчин мобилизационного возраста фактически прекращен. Не то чтобы хватали за руки при выезде из Мариуполя, нет. Но до Васильевки уже не доедешь. На одном из последних блокпостов - или около Бердянска, или возле Токмака - тебя развернут и скажут "езжай домой", - сказал Петр Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя отметил, что осложнился выезд мариупольцев и в Россию, поскольку мужчин призывного возраста держат в городе в так называемом резерве.

"Так же понемногу усложняется выезд в сторону России, то есть пытаются держать мобилизационный резерв сейчас в городе, активно разговоров об этом ведется, но из наших инсайдов мы знаем, что там давно все готово и ждут только когда будет команда. И нет никакого сомнения, что в октябре мы увидим глобальную мобилизацию из Мариуполя. В принципе, по Ростову. Там есть несколько пунктов содержания беженцев, где живут мариупольские мужчины, поехавшие за паспортами, оформлять документы, вот там уже начали раздавать повестки всем тем, кто подал документы, даже еще не получив российские документы на российское гражданство, там раздают повестки в армию", – сказал Петр Андрющенко.

Петр Андрющенко подчеркнул, что россияне требуют от властей страны мобилизовывать сначала жителей Донетчины и Луганщины, поскольку они же сами хотели присоединиться к Российской Федерации, пусть теперь воюют за нее.

"В принципе, я вам скажу, что с российской стороны это звучит довольно мощно, и от пропагандистов, и от обычных россиян, первыми должны быть мобилизованы именно жители Донецкой и Луганской областей после этого референдума, ну типа вы же хотели, теперь идите, защищайте страну. В этом есть определенная логика, пожалуй, с точки зрения россиян, но, к сожалению, эта логика еще не дошла до Мариуполя, я думаю, что как только люди увидят, что их начнут вывозить автобусами, поймут, но уже будет поздно" , – добавил он.

  • 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.
  • Из-за спешки и отсутствия инструкторов мобилизованные в России окажутся на передовой в Украине после минимальной подготовки.
  • Министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг. Владимир Омелян считает, что объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация, в том числе и на временно оккупированных территориях, ускорит его конец

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Россия
Мариуполь
мобилизация
Донетчина
оккупированные территории
Читайте также:
Путин Медведчук
25 сентября, 2022 воскресенье
Путин обменом спас не одного Медведчука, а лояльность своей агентурной сети в Украине, чтобы они были уверены в спасении, - военный эксперт Притула
Андрій Піонтковський
24 сентября, 2022 суббота
Путину сказали, что его убьют, если он применит ядерное оружие, - Пионтковский
26 сентября, 2022 понедельник
Протесты в Дагестане: митингующие готовят коктейли Молотова, жгут покрышки и портреты Путина
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.86
    Покупка 40.86
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.46
    Продажа 40.7
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
26 сентября
18:37
Эксклюзив
Александр Щерба
Украинцы против завершения войны путем территориальных уступок России - экс-посол в Австрии Александр Щерба
18:19
Эксклюзив
Мы не знаем, что известно врагу о наших военнопленных, поэтому советую родным аккуратно относиться к публичным сообщениям, - невеста пленного азовца
18:08
Подделка документов для национального отбора. Alina Pash заявила, что открыта к критике
18:07
В правящей партии Грузии заявили, что прием уклонистов из РФ "поможет Украине выиграть войну"
17:59
Литва доставила Украине 50 бронетранспортеров M113
17:56
"Наша победа не будет финалом": Залужный в интервью Time спрогнозировал дальнейшее противостояние с РФ
17:42
Эксклюзив
"Путин завершит свою жизнь как Каддафи": экс-министр инфраструктуры Омелян о последствиях мобилизации в России
17:35
Орбан анонсировал "национальные консультации" с венграми по поводу санкций против России
17:30
Морской экспорт российской нефти в Европу сокращается, - Bloomberg
17:22
Алек Болдвин
Убийство во время съемок. Прокурор назвала Алека Болдуина одним из четырех "возможных обвиняемых"
17:13
Эксклюзив
Протесты, которые поддержат ударами ВСУ, могут приостановить российскую мобилизацию в Крыму - правозащитница
17:08
Сухумо-кутаисский клан: СБУ обезвредила в Одессе преступную группировку подсанкционного вора в законе
17:03
На Житомирщине сократили комендантский час
16:47
Офис президента и МИД собрали иностранных дипломатов, чтобы рассказать о создании международного трибунала
16:45
На антарктической станции "Вернадский" определились с именами для новорожденных тюленят
16:20
Голливудская звезда Шрайбер выложил фото с беженцами и напомнил о незаконном удержании украинцев в России
16:00
Эксклюзив
На Херсонщине собиратели голосов "референдума" просят проголосовать за умерших и за уехавших - журналист Молчанов
15:57
McDonald's открывает еще 7 ресторанов на доставку в Киеве
15:56
Петраков пожаловался на потери сборной Украины перед матчем с Шотландией
15:53
Оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому на Харьковщине: убит ребенок, разрушены дома
15:50
В Мелитополе оккупанты повторно ходят по домам горожан для проведения "голосования", - мэр о псевдореферендуме
15:36
Финский певец проводит концертный тур в поддержку Украины
15:30
СБУ разоблачила российского оккупанта, расстрелявшего из автомата мирного жителя на авто в Буче
15:19
Синоптик Наталья Диденко пообещала украинцам почти летнюю погоду
15:17
На случай прорыва резервистов. К пункту пропуска на границе РФ с Грузией подъехал БТР с солдатами
15:16
Эксклюзив
Военное поражение в Украине равно физической смерти Путина и коллапсу российской государственности, - военный эксперт Черник
14:55
Первая леди США Джил Байден пообещала поддержку семей погибших украинских защитников
14:49
Украинские воины показали, как уничтожают технику армии РФ вместе с оккупантами
14:47
Залужный попал на обложку нового числа Time
14:40
"Устроим оргию": Украинцы в шутку реагируют на угрозы Путина ядерными ударами, - обзор соцсетей
14:33
Япония запретила экспорт в РФ материалов, которые могут использоваться в изготовлении химического оружия
14:28
Кремль планирует массированные кибератаки на критическую инфраструктуру и союзников, - украинская разведка
14:23
Эксклюзив
Россия постепенно превращается в гигантскую Северную Корею, - дипломат Ельченко
14:21
Цель Эрдогана – организовать встречу Путина и Зеленского для достижения справедливого мира, - МИД Турции
14:10
псевдореферендум
Турция и Сербия не будут признавать результаты псевдореферендумов РФ в оккупированных областях Украины
14:09
МАГАТЭ начало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
14:05
Под круглосуточным наблюдением и под замком 4 месяца: Бритни Спирс рассказала новые подробности опеки
14:03
Эксклюзив
От санкций Запада за ядерный удар по Украине в РФ останется денег и запаса прочности всего на год, - аналитик Бурковский
13:21
Обновлено
В российском Ижевске мужчина открыл стрельбу в школе: по меньшей мере 13 человек погибли, среди них 7 детей
12:57
Александр Петраков
Петраков может покинуть пост главного тренера сборной Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV