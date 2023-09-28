В октябре Россия может договориться с Ираном о передаче ракет, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что 19 сентября Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Тегеран, чтобы обсудить укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном.

Зато командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел Шойгу во время экскурсии по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР.

Министр обороны РФ также обсудил истечение срока действия ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

Справка. Резолюция Совета Безопасности ООН 2231 – это резолюция, одобряющая ядерное соглашение с Ираном 2015 года, которая приостановила действие санкций ООН, связанных с ядерным оружием, и установила даты прекращения действия санкций против Ирана, связанных с ракетами и другими вооружениями.