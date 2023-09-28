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В октябре Россия может договориться с Ираном о передаче ракет, - ISW

28 сентября, 2023 четверг
06:19
Война с Россией

Россия может договориться с Ираном о продаже ракет уже по истечении срока действий ракетных ограничений резолюции СБ ООН 2231

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что 19 сентября Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Тегеран, чтобы обсудить укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном.

Зато командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел Шойгу во время экскурсии по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР.

Министр обороны РФ также обсудил истечение срока действия ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

Справка. Резолюция Совета Безопасности ООН 2231 – это резолюция, одобряющая ядерное соглашение с Ираном 2015 года, которая приостановила действие санкций ООН, связанных с ядерным оружием, и установила даты прекращения действия санкций против Ирана, связанных с ракетами и другими вооружениями.

  • 19 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран для переговоров с военным руководством страны, в том числе с главой генштаба.
  • Также 19 сентября президент Ирана Ибрагим Райси, часто выражавший свою солидарность с Россией, предложил свое посредничество в диалоге между Москвой и Киевом.
  • Главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах считает , что в Иране не рассматривают передачу России различных типов ракет, поскольку это вооружение нужно для самого Тегерана.
Мир
Россия
Иран
безпілотник
ракетний удар
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