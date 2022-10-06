Об этом сообщает Генштаб ВСУ .

"Беларусь продолжает оказывать помощь России в войне против Украины - армия РФ использует белорусские боеприпасы, запчасти и воздушное пространство для нанесения авиаударов по Украине. С начала октября из белорусских арсеналов хранения ракет и боеприпасов на донецкое и херсонское направления было отправлено почти 30 вагонов с боеприпасов для оккупантов", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, всего с 24 февраля с территории Беларуси было отправлено 26 эшелонов с боеприпасами – это почти 250 вагонов весом более 10 000 тонн.

4 октября самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

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