В октябре размер средней зарплаты в Украине уменьшился почти на 200 грн

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики, сообщает Еспресо.TV.

В октябре 2021 года средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине составила 14 045 тыс. грн. По сравнению с сентябрем 2021-го она упала на 194 грн.

"По сравнению с сентябрем средняя заработная плата уменьшилась на 1,4%, а за последние 12 месяцев (по отношению к октябрю 2020 г.) увеличилась на 15,4%", - сообщает Госстат.

В службе статистики отмечают, что такая цифра в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 тыс. грн.).



Наивысшую зарплату за октябрь получили в следующих областях:

"производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов" (25 597 грн);

"информация и телекоммуникации" (25 196 грн);

"финансовая и страховая деятельность" (23 642 грн).

Самая низкая зарплата – в сфере временного размещения и организации питания – 8 852 грн.





По данным госстата по регионам, средняя зарплата колеблется от 10 тыс. грн до 14 тыс. грн. Наивысшую получают в городе Киеве – 20 481 тыс. грн.