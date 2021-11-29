В октябре размер средней зарплаты в Украине уменьшился почти на 200 грн
В октябре 2021 года размер средней заработной платы в Украине составил 14 045 тыс. грн, что почти на 200 грн меньше предыдущего месяца
Такие данные обнародовала Государственная служба статистики, сообщает Еспресо.TV.
В октябре 2021 года средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине составила 14 045 тыс. грн. По сравнению с сентябрем 2021-го она упала на 194 грн.
"По сравнению с сентябрем средняя заработная плата уменьшилась на 1,4%, а за последние 12 месяцев (по отношению к октябрю 2020 г.) увеличилась на 15,4%", - сообщает Госстат.
В службе статистики отмечают, что такая цифра в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 тыс. грн.).
Наивысшую зарплату за октябрь получили в следующих областях:
- "производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов" (25 597 грн);
- "информация и телекоммуникации" (25 196 грн);
- "финансовая и страховая деятельность" (23 642 грн).
Самая низкая зарплата – в сфере временного размещения и организации питания – 8 852 грн.
По данным госстата по регионам, средняя зарплата колеблется от 10 тыс. грн до 14 тыс. грн. Наивысшую получают в городе Киеве – 20 481 тыс. грн.
- Как сообщалось ранее, повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн было отложено на конец 2021 года.
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