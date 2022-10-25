В октябре около 18 тысяч украинцев выехали из опасных регионов и временно оккупированных населенных пунктов
Только за октябрь из зон боевых действий и временно оккупированных населенных пунктов эвакуировались около 18 тысяч украинцев
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .
"Темпы эвакуации в преддверии зимы остаются высокими. Каждый день в более безопасные регионы Центральной и Западной Украины выезжают около тысячи граждан", - говорится в сообщении.
В настоящее время идет обязательная эвакуация из Донецкой области. В прошлом месяце оттуда в более безопасные регионы выехали более 5 тысяч украинцев, из которых более 700 детей и более 500 человек с инвалидностью.
За все время из Донецкой области эвакуировались около 1,1 миллиона мирных жителей, среди которых более 131 тысячи детей и более 24 тысяч человек с инвалидностью.
"Также в течение текущего месяца не прекращалась эвакуация с временно оккупированных территорий. Хотя пока, к сожалению, она идет слишком тяжело. Возможность выехать из ВОТ почти исчерпана. Оккупанты фактически прекратили пропуск эвакуационного транспорта из Херсонской и Запорожской областей. Они делают все, чтобы не пропускать: требуют лицензии у перевозчиков, используют процедуру снятия отпечатков пальцев, проверяют все документы, телефоны, автомобили", - рассказывают в Минреинтеграции.
В октябре удалось выехать из Херсона более 1,3 тысячи человек, из Запорожской области - около 1,4 тысячи. В общей сложности эвакуировались 18 тысяч украинцев.
"В то же время растут темпы эвакуации из освобожденных территорий, где в преддверии зимы пока невозможно восстановить системы жизнеобеспечения", - добавили в ведомстве.
- Во вторник, 25 октября, из Покровска во Львов отправится один эвакуационный поезд. Проезд в нем бесплатный.
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