Об этом Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной уже в октябре. Об этом договорились с руководительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой сегодня в Нью-Йорке. Обозначили следующие шаги двустороннего сотрудничества", — написал Шмыгаль.

"Поблагодарил Фонд и лично госпожу Георгиев за быстрое реагирование на вызовы, которые возникли перед Украиной из-за российской агрессии, и за оказание 1,4 млрд долларов помощи. Получил заверение, что МВФ остается непоколебимым партнером Украины", — добавил он.

27 июля глава Нацбанка Кирилл Шевченко отметил, что Украина планирует заключить соглашение с МВФ на сумму $15-20 млрд до конца 2022 года.

13 сентября президент Украины Зеленский поблагодарил директора Международного валютного фонда за дополнительные $1,4 миллиарда помощи для нашей страны.

14 сентября Кристалина Георгиева сообщила, что МВФ разработает новую долгосрочную программу для Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb