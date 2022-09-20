В октябре миссия МВФ начнет работу над новой программой для Украины, – Шмыгаль
Глава украинского правительства в Нью-Йорке договорился с руководительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой
Об этом Денис Шмыгаль написал в Telegram.
"Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной уже в октябре. Об этом договорились с руководительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой сегодня в Нью-Йорке. Обозначили следующие шаги двустороннего сотрудничества", — написал Шмыгаль.
"Поблагодарил Фонд и лично госпожу Георгиев за быстрое реагирование на вызовы, которые возникли перед Украиной из-за российской агрессии, и за оказание 1,4 млрд долларов помощи. Получил заверение, что МВФ остается непоколебимым партнером Украины", — добавил он.
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