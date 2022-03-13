В окружении Путина все меньше сторонников продолжения войны, – директор Центра исследований общества
Виталий Кулик убежден, что сейчас Путину не на кого положиться, кроме небольшой группы "сумасшедших, как он", – сказал он в Espreso.TV
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Кулик добавил: "Не исключаю, что в Москве изменились акценты, они понимают бесперспективность войны, понимают угрозу того, что эта война может перерасти в глобальную войну с применением ядерного оружия. Также понимают, что шантаж ядерным или химическим оружием не приведет для желаемого для России" результата, или может перекинуться на россию так же, и то, что не удается привлечь белорусов к этой войне".
Однако эксперт подчеркнул, что этих аргументов еще недостаточно, чтобы верить россии: "Они уже говорили о необходимости переговоров, но потом были ультиматумы, бомбардировки городов, уничтожение мирного населения. Поэтому нужно иметь больше информации, на сколько Москва действительно готова к переговорам".
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