В окружении Путина все меньше сторонников продолжения войны, – директор Центра исследований общества

Читайте также: Это сказки, что закрытие неба над Украиной спровоцирует Третью мировую войну. Она уже идет продолжается, – Валерий Чалый



Кулик добавил: "Не исключаю, что в Москве изменились акценты, они понимают бесперспективность войны, понимают угрозу того, что эта война может перерасти в глобальную войну с применением ядерного оружия. Также понимают, что шантаж ядерным или химическим оружием не приведет для желаемого для России" результата, или может перекинуться на россию так же, и то, что не удается привлечь белорусов к этой войне".

Однако эксперт подчеркнул, что этих аргументов еще недостаточно, чтобы верить россии: "Они уже говорили о необходимости переговоров, но потом были ультиматумы, бомбардировки городов, уничтожение мирного населения. Поэтому нужно иметь больше информации, на сколько Москва действительно готова к переговорам".



Читайте также: Необходимо подчеркнуть мир, что это не просто война, а военные преступления против человечества и ядерный террор, - Чалый

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb