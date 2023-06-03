В окружении Путина уже сформировалась группа людей, которая поняла, что война проиграна - Пионтковский
Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что первый большой успех украинского наступления станет триггером необратимых политических перемен внутри России
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Первый большой успех украинского наступления станет триггером необратимых политических перемен внутри России. Год назад Путин спустил Пригожина с цепи, чтобы дискредитировать Шойгу и Герасимова, а сейчас Пригожин уже дискредитирует саму идею войны. Цитирую его последние заявления: не мы придумали эту "спецоперацию", не мы развязали эту бездумную войну. Солдаты, брошенные в эту трагедию, когда они откроют глаза, они порвут всех, кто это сделал. Конечно, Пригожин манипулирует, он фронтмен. Если бы он был одиночкой, то был бы давно ликвидирован" , – отметил Пионтковский.
По словам политолога, в окружении Путина уже сформировалась достаточно серьезная группа людей, понявшая, что война проиграна.
"Этой группе нужно решать гораздо более важные задачи: как сохранить свою власть и свою собственность в проигравшей стране, в постпутинской и послевоенной России. И Пригожин своими обращениями исполняет важнейшую роль для этой группы. Пригожин готовит патриотическое общество к принятию поражения. Он предлагает им вместо победы другое удовольствие после войны - расправу над предателями, расправу над жителями Рублевки. Он аплодировал налетам дронов на Рублевку. И за Пригожиным стоят очень серьезные силы, прежде всего КГБ, который решил, что война проиграна. И сейчас нужно заниматься тем, что надо сохранить власть и собственность после поражения", - подчеркнул Пионтковский.
- Напомним, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения. Так 21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевиков, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его главой Сергеем Шойгу. В частности, основатель ЧВК Вагнера заявлял, что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства.
- 25 мая основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил о начале вывода подразделений из Бахмута. До 1 июня позиции передадут подразделениям минобороны РФ
- Эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко считает, что сами вагнеровцы заинтересованы в ликвидации Пригожина
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