В окружении Путина раскол, шесть олигархов выступили против российской агрессии, - Центр противодействия дезинформации

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.



По информации источника, санкции ЕС и США против российской элиты поколебали веру олигархов во Владимира Путина.



"Сейчас уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии в отношении Украины. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на $40 млрд Сегодня заявления сделали владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен", - говорится в сообщении.



В Центре противодействия дезинформации также отметили позицию банкира Олега Тинькова.



"Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну", – цитируют российского олигарха.

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