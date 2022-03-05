В окружении Путина раскол, шесть олигархов выступили против российской агрессии, - Центр противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтвердил, что в окружении президента РФ Владимира Путина начался раскол
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.
По информации источника, санкции ЕС и США против российской элиты поколебали веру олигархов во Владимира Путина.
"Сейчас уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии в отношении Украины. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на $40 млрд Сегодня заявления сделали владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен", - говорится в сообщении.
В Центре противодействия дезинформации также отметили позицию банкира Олега Тинькова.
"Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну", – цитируют российского олигарха.
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