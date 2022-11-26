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Главная война с Россией В окружении Путина хотят его смерти, но сами не способны его устранить, - Фейгин
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В окружении Путина хотят его смерти, но сами не способны его устранить, - Фейгин

26 ноября, 2022 суббота
15:42
война с Россией Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин

Российский оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что российское высшее военное командование не готово ликвидировать Путина, чтобы остановить войну

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Генералитет российской армии, – такие же военные преступники, мы из них не делаем невинных ягнят. Но они о другом. Они, бесспорно, даже в начале операции понимали, к чему все идет. По крайней мере, какой-то Герасимов прекрасно знал состояние собственной русской армии и понимал прекрасно, чем закончится военная поддержка Украины, ее Вооруженных Сил со стороны Запада для этой войны, и поэтому это недовольство вызвано тем, что они не хотят проиграть. Поскольку поражение навсегда останется: проиграли Украине – вы просто никакие не воины. Во-вторых – потерять армию, т.е. , бесспорно, их недовольство вызвано тем, что их подвели под ситуацию войны, где вопрос не о заработать или не заработать, а о жить или умереть, жить или оказаться в тюрьме. Зачем им это, ради чего? Они так хорошо жили", - объяснил Фейгин

Политик отметил, что элита российской армии не готова ликвидировать Путина

"Конечно, для них было бы комфортнее, чтобы войны не было и можно было бы эти проблемы решать, постепенно исходя из режима санкций. Поэтому у этой среды, безусловно, сложился какой-то консенсус. Проблема в другом – что даже несмотря на ропот и недовольство, о которых периодически прорывается публичная информация, они не готовы совершать какие-либо действия, они хотят, чтобы все разрушилось само, чтобы Путин умер, или его убили, или он подавился грибами, но не дай бог самим субъективироваться, принимать какие-то решения. Так случилось с Хрущевым, когда ему позвонил Семичастный и сказал: все, чао, проводим пленум ЦК (на котором его освободили от должности первого секретаря партии), поэтому я считаю, что им скорее всего нужен какой-то импульс. Путину "черной метки". Да, у такого человека судьба которому не позавидуешь, возможно, но они это подхватят", - добавил он.

  • 24 ноября в Институте изучения войны сообщили, что Кремль скрывает свои военные цели за расплывчатыми заявлениями, пытаясь ввести в заблуждение Запад, однако в настоящее время удается сбивать с толку только российских пропагандистов.

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Россия
Владимир Путин
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