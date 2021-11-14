В окружении Навального есть, по меньшей мере, один агент ФСБ, - Венедиктов

Об этом передает Еспресо.TV .



"Навального в Россию выманивали спецслужбы. Я абсолютно уверен, что в ближайшем окружении Навального существует агент, который аккуратно проводит определенные мнения относительно задач спецслужб. У меня есть три человека под подозрением. Я говорил об этом Навальному еще до отъезда. В его окружении есть люди, биографии которых стерты резинкой. Мы не знаем о них ничего до того момента, когда они стали помогать Навальному", - сказал Венедиктов в интервью телеканалу RTVI.



Следует напомнить, что в марте этого года Венедиктов уже заявлял, что Навальный "стал жертвой спецоперации".



"Окружение Навального, безусловно, инфильтрировано спецслужбами. Кто-то близок Навального, очень близок, является агентом "охранки", - говорил он.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb