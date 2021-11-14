В окружении Навального есть, по меньшей мере, один агент ФСБ, - Венедиктов
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что в ближайшем окружении оппозиционера Алексея Навального есть агенты российских спецслужб
Об этом передает Еспресо.TV .
"Навального в Россию выманивали спецслужбы. Я абсолютно уверен, что в ближайшем окружении Навального существует агент, который аккуратно проводит определенные мнения относительно задач спецслужб. У меня есть три человека под подозрением. Я говорил об этом Навальному еще до отъезда. В его окружении есть люди, биографии которых стерты резинкой. Мы не знаем о них ничего до того момента, когда они стали помогать Навальному", - сказал Венедиктов в интервью телеканалу RTVI.
Следует напомнить, что в марте этого года Венедиктов уже заявлял, что Навальный "стал жертвой спецоперации".
"Окружение Навального, безусловно, инфильтрировано спецслужбами. Кто-то близок Навального, очень близок, является агентом "охранки", - говорил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.1
Покупка 26.1Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 29.78Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное