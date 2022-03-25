В окрестностях Киева оттесняем оккупантов, чтобы они не могли обстреливать столицу артиллерией, - Кузик
Боец ТрО Киевщины Петр Кузик рассказал, что украинские военные успешно вытесняют оккупантов из окрестностей столицы
Об этом он сообщил в эфире "Еспресо TV"
“В столице все спокойно. Сейчас в Киеве, хотя и относительное затишье, мы продолжаем готовиться к обороне города. Готовим многоэшелонную оборону столицы с большим количеством сюрпризов для оккупантов. За пределами Киева наши военные избрали достаточно удачную стратегию. Мы оттесняем врага от Киева, чтобы у него не было возможности обстреливать город из тяжелой артиллерии. - сообщил Кузик.
Кузик также сообщил, что по Левому берегу наши войска штурмуют укрепления врага и освобождают захваченные села.
“Наши военные уничтожили укрепрайон оккупантов в селах Лукаши и Лукьяновка. Были уничтожены более 40 человек личного состава, 10 единиц техники и захвачена трофейная техника оккупантов. Сейчас эта техника будет уже уничтожать россиян, – рассказал Кузик.
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