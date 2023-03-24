Об этом информирует Киевская городская военная администрация .

"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в некоторых районах города может быть шумно.

Кроме того, начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин пишет об учебных стрельбах в регионе.

"24 марта в Лубенском обществе будут проводить учебные стрельбы", - написал глава области.

Украинцев просят сохранять спокойствие, а в случае объявления воздушной тревоги иди к укрытию.