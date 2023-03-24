В окрестностях Киева и в Полтавской области будут раздаваться звуки взрывов и выстрелов: жителей просят сохранять спокойствие
24 марта на северных окраинах города Киева будут ликвидировать взрывчатку, также в Лубенской общине Полтавской области будут проводить учебные стрельбы
Об этом информирует Киевская городская военная администрация .
"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что в некоторых районах города может быть шумно.
Кроме того, начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин пишет об учебных стрельбах в регионе.
"24 марта в Лубенском обществе будут проводить учебные стрельбы", - написал глава области.
Украинцев просят сохранять спокойствие, а в случае объявления воздушной тревоги иди к укрытию.
- Ранее 22 марта был запланирован ряд технических работ в Киевской и Одесской областях, жители предупреждают о возможных звуках взрывов.
- В ночь с 23 на 24 марта жителей Киевской области предупреждали об угрозе атаки дронов.
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