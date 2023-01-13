В окрестностях Киева будут раздаваться взрывы: работают саперы
13 января в окрестностях столицы пиротехники будут уничтожать взрывоопасные предметы. Жителей предупреждают о возможных звуках взрывов
Об этом информирует Киевская городская военная администрация .
"На северных окрестностях Киева будут раздаваться взрывы. Не паникуйте, это работа наших саперов", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что сегодня с 12:30 до 14:00 в Бучанском районе саперы ГСЧС будут ликвидировать взрывоопасные предметы.
Также 13 января разминирование будет проводиться в Вышгородском районе.
Жителей региона предупреждают о возможных звуках взрывов.
"Сохраняйте спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно переходите в укрытия", - отмечают в КМВА.
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