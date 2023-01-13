В окрестностях Киева будут раздаваться взрывы: работают саперы

Об этом информирует Киевская городская военная администрация .

"На северных окрестностях Киева будут раздаваться взрывы. Не паникуйте, это работа наших саперов", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что сегодня с 12:30 до 14:00 в Бучанском районе саперы ГСЧС будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Также 13 января разминирование будет проводиться в Вышгородском районе.

Жителей региона предупреждают о возможных звуках взрывов.

"Сохраняйте спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно переходите в укрытия", - отмечают в КМВА.