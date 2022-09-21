Об этом в эфире Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мощная информационная кампания, содержащая очень много элементов, в том числе и донесение информации, с помощью которой оккупационные войска могут сложить оружие, перейти и пополнить обменный фонд. Несмотря на то, что законодательство РФ пополняется обострением и усилением ответственности за такие действия, те, кто сейчас в окопах с той стороны, осознают, что пленение в Украине комфортнее проживания в родных домах", - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк.

Во вторник, 20 сентября , украинские защитники провели ряд удачных ударов по базированию и скоплению оккупантов в Херсонской области.

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