В окопах с той стороны осознают, что плен в Украине комфортнее проживания в родных домах
Российские военные осознают, что сложить оружие и сдаться в плен Украине – комфортнее проживания в родных домах
Об этом в эфире Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Мощная информационная кампания, содержащая очень много элементов, в том числе и донесение информации, с помощью которой оккупационные войска могут сложить оружие, перейти и пополнить обменный фонд. Несмотря на то, что законодательство РФ пополняется обострением и усилением ответственности за такие действия, те, кто сейчас в окопах с той стороны, осознают, что пленение в Украине комфортнее проживания в родных домах", - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк.
- Во вторник, 20 сентября , украинские защитники провели ряд удачных ударов по базированию и скоплению оккупантов в Херсонской области.
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