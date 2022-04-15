Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 апреля
В оккупированный Севастополь доставили 14 моряков из крейсера "Москва", - Роман Цымбалюк
В оккупированный Севастополь доставили 14 матросов из затонувшего флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва"
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.Он отметил, что около 10:00 14 апреля из ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлены 14 моряков. Среди них и начальник медицинской службы корабля.
"Военнослужащие прибыли к причалу на скоростном катере, где их уже ждали машины скорой помощи. Судьба остальных, 496 членов экипажа неизвестна", написал Цымбалюк.
- Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен вчера, 13 апреля, украинскими ракетами "Нептун".
- Сегодня в Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
- Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника, из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.
- В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.
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