В оккупированный Мелитополь российские захватчики пытаются провести линию интернета из Крыма, - мэр
В оккупированный Мелитополь захватчики пытаются провести российскую линию интернета, чтобы заблокировать жителям доступ к источникам информации
Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на прямой язык мэра Мелитополя Ивана Федорова во время эфира телемарафона.
"Сегодня (1 апреля – ред.) они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет", - сообщает Федоров.
"Уже почти неделю блокируется телефонная сеть и мобильная связь, интернета тоже нет. Это делается, чтобы ввергнуть жителей в информационный вакуум", - добавляет мэр.
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