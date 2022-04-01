В оккупированный Мелитополь российские захватчики пытаются провести линию интернета из Крыма, - мэр

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на прямой язык мэра Мелитополя Ивана Федорова во время эфира телемарафона.



"Сегодня (1 апреля – ред.) они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет", - сообщает Федоров.

По словам мэра Мелитополя, кафиры пытаются сделать все от них зависящее, чтобы отрезать мелитопольцев от источников информации.

"Уже почти неделю блокируется телефонная сеть и мобильная связь, интернета тоже нет. Это делается, чтобы ввергнуть жителей в информационный вакуум", - добавляет мэр.

Российские кафиры в Запорожье собирают проплаченный митинг в Мелитополе и "вводят" рубли в Токмаке.

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