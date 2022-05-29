В оккупированный Мелитополь россияне привезли танки Т-72Б, - СМИ
В оккупированном русской армией Мелитополе на вокзале заметили танки Т-72Б
Об этом сообщило местное издание РИА-Мелитополь в Telegram.
"В РФ на хранении находится около семи тысяч таких танков. Ранее в Мелитополе были замечены старые танки Т-62, которые также транспортировались по железной дороге", - говорится в сообщении.
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