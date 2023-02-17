Об этом в утреннем своде 17 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

Так, во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов.

Россия заманивает в ряды оккупационных войск гастарбайтеров

Чтобы восполнять потери в живой силе, противник разными способами привлекает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности так называемых гастарбайтеров.

Так, недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников.

В захваченном Мелитополе враг установил дополнительную башню мобильной связи и может прослушивать телефонные разговоры

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником.

С ее помощью российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов.

ВСУ нанесли более 10 ударов по районам скопления оккупантов и отбили атаки в 16 городах и селах

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки, 16 февраля, нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, склад боеприпасов, а также еще 2 других важных объекта оккупантов.

Также подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Херсонской области; Стельмаховка, Кременная, Диброва и Белогоровка - Луганской и Раздолевка, Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар на Донетчине.

Россияне нанесли 41 ракетный и 24 авиационных удара по Украине в течение суток

16 февраля противник применил 41 ракету разных типов по территории нашей страны, 5 из них, переработанные ЗРК С-300, по Харькову. 16 ракет сбиты нашими защитниками.

Кроме того, оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Угроза нанесения ударов Российской Федерации остается высокой по всей территории Украины.

Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Шахтерский: на каких направлениях враг сосредоточен

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены.

На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских войск.

Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вдоль государственной границы Украины. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка, Бачевск и Партизанское Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Светличное, Стрелечья и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Новомлынск, Двуречная, Гряниковка и Кучеровка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка в Луганской области и Берестове Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого влияния испытали Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Большая Новоселка, Времевка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня страдали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон. Пострадали мирные люди.