В оккупированный Крым прибыл эшелон военной техники из Беларуси, - Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ владеют информацией, что во временно оккупированный Крым прибыл эшелон военной техники из белорусского Гомеля
Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечернем отчете.
"Руководство республики Беларусь продолжает оказывать РФ помощь для осуществления военной агрессии на территории Украины. Так, по имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию АР Крым", - пишут в Генштабе.
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- 13 октября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что Украина готова к наступлению с территории Беларуси.
- Российский и белорусский диктаторы Путин и Лукашенко договорились о прибытии в ближайшие дни в Беларусь российских войск "общей группировки".
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