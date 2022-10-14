Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечернем отчете.

"Руководство республики Беларусь продолжает оказывать РФ помощь для осуществления военной агрессии на территории Украины. Так, по имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию АР Крым", - пишут в Генштабе.

10 октября президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

11 октября ГУР Украины сообщило, что россияне перебросили в Беларусь 32 дрона-камикадзе, планируется еще пополнение.

13 октября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что Украина готова к наступлению с территории Беларуси.

Российский и белорусский диктаторы Путин и Лукашенко договорились о прибытии в ближайшие дни в Беларусь российских войск "общей группировки".

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