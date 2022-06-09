В оккупированный Крым поставляют воду с территории Украины, - The New York Times

Сообщает The New York Times.

В статье говорится, что на протяжении многих лет Северокрымский канал длиной 250 миль направлял воду из Днепра в Крым. Все изменилось после того, как Россия аннексировала полуостров в 2014 году. Украина в ответ заблокировала поставки воды. Украинские чиновники сообщили, что отключение воды было одним из немногих рычагов влияния на Москву.

Издание сообщает, что в начале 2021 года, когда Путин сгруппировал войска на украинской границе, готовясь к вторжению, некоторые аналитики предполагали, что возобновление снабжения водой могло быть основной целью Москвы. Российские инженеры взорвали дамбу в конце февраля.

Спутниковые снимки, опубликованные The New York Times, показывают, что вода сейчас течет через части канала.

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ установила сухопутное соединение захваченных территорий Украины с оккупированным Крымом.

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