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Главная война с Россией В оккупированный Крым поставляют воду с территории Украины, - The New York Times

В оккупированный Крым поставляют воду с территории Украины, - The New York Times

9 июня, 2022 четверг
02:23
война с Россией На фото канал, поставляющий воду в Крым

Россияне восстановили часть украинской инфраструктуры и канал, поставляющий воду с юга Украины на полуостров. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Сообщает The New York Times.

В статье говорится, что на протяжении многих лет Северокрымский канал длиной 250 миль направлял воду из Днепра в Крым. Все изменилось после того, как Россия аннексировала полуостров в 2014 году. Украина в ответ заблокировала поставки воды. Украинские чиновники сообщили, что отключение воды было одним из немногих рычагов влияния на Москву.

Издание сообщает, что в начале 2021 года, когда Путин сгруппировал войска на украинской границе, готовясь к вторжению, некоторые аналитики предполагали, что возобновление снабжения водой могло быть основной целью Москвы. Российские инженеры взорвали дамбу в конце февраля.

Спутниковые снимки, опубликованные The New York Times, показывают, что вода сейчас течет через части канала.

  • 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ установила сухопутное соединение захваченных территорий Украины с оккупированным Крымом.

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Новости
Крым
вода для Крыма
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