Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в телеграммах.

"Личный состав подразделений оккупационной армии, находящихся на временно оккупированных территориях Запорожской области, отмечается массовое злоупотребление алкогольными напитками. Это приводит к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям", - отмечает разведка.

В частности, участились случаи, когда российские солдаты самовольно покидают воинские части, находятся на огневых позициях в нетрезвом состоянии, нарушают правила пользования стрелковым оружием.

Также отмечают нередкие ДТП с участием военнослужащих РФ в нетрезвом состоянии, свидетельствуют данные разведки.



"В ситуацию вынуждены вмешаться руководство комендатуры войск росгвардии РФ и так называемой военно-гражданской администрацией Михайловской общины во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко (до войны был профессиональным дедом Морозом и ведущим на свадьбах)", - отмечает ГУР.

В качестве предохранителя на территориях временно оккупированных Михайловской и Раздольской общин введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ.

Напомним, в Мариуполе россияне требуют проводить перепись населения, угрожая не компенсировать потерю жилья.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb