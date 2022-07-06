В оккупированных районах Запорожья запретили продажу алкоголя российским солдатам из-за их массового пьянства, - разведка
Российским захватчикам на оккупированных территориях Запорожья запретили продажу алкоголя
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в телеграммах.
"Личный состав подразделений оккупационной армии, находящихся на временно оккупированных территориях Запорожской области, отмечается массовое злоупотребление алкогольными напитками. Это приводит к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям", - отмечает разведка.
В частности, участились случаи, когда российские солдаты самовольно покидают воинские части, находятся на огневых позициях в нетрезвом состоянии, нарушают правила пользования стрелковым оружием.
Также отмечают нередкие ДТП с участием военнослужащих РФ в нетрезвом состоянии, свидетельствуют данные разведки.
"В ситуацию вынуждены вмешаться руководство комендатуры войск росгвардии РФ и так называемой военно-гражданской администрацией Михайловской общины во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко (до войны был профессиональным дедом Морозом и ведущим на свадьбах)", - отмечает ГУР.
В качестве предохранителя на территориях временно оккупированных Михайловской и Раздольской общин введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ.
- Напомним, в Мариуполе россияне требуют проводить перепись населения, угрожая не компенсировать потерю жилья.
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