В оккупированных Олешках в Херсонской области из общежитий выгнали людей, чтобы разместить 500 военных РФ, - мэр

Об этом сообщил городской голова Олешок Евгений Рыщук в Facebook.

"В ПТУ заселилось большое количество российских военных, около 500 человек, из общежитий выселяемых людей, Аметист (микрорайон, - ред.) весь заселен российскими военными", – проинформировал Рыщук.

Он также отметил, что по его информации, в ближайшее время в городе военных действий не планируется.