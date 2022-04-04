В оккупированных Олешках в Херсонской области из общежитий выгнали людей, чтобы разместить 500 военных РФ, - мэр
В городе Олешки Херсонской области из общежитий выгнали людей, чтобы там разместить 500 оккупантов
Об этом сообщил городской голова Олешок Евгений Рыщук в Facebook.
"В ПТУ заселилось большое количество российских военных, около 500 человек, из общежитий выселяемых людей, Аметист (микрорайон, - ред.) весь заселен российскими военными", – проинформировал Рыщук.
Он также отметил, что по его информации, в ближайшее время в городе военных действий не планируется.
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