В оккупированных городах Запорожской области захватчики обменивают 10 тыс. рублей на персональные данные пенсионеров
Российские оккупанты прибегли к новым методам, чтобы получить персональные данные украинцев, предлагают пенсионерам по 10 тыс. рублей
Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.
"В Мелитополе захватчики начали выдавать пенсионерам по 10 000 рублей в обмен на персональные данные. Это происходило в центре предоставления административных услуг города. Обменивают персональные данные на деньги и в поселке городского типа Михайловка. Оккупанты регистрируют пенсионеров якобы для выплаты им пенсий", - говорится. в отчете.
Похожая ситуация в Васильевке, где россияне анонсируют раздачу 10 тыс. рублей для социально незащищенных групп населения. Выплату могут получить пенсионеры и работники бюджетной сферы. При себе требуют документы.
"Но для чего действительно собирают персональную информацию во всех этих случаях пока не известно", - подчеркивают в ОВА.
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