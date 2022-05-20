В оккупированных городах Запорожской области захватчики обменивают 10 тыс. рублей на персональные данные пенсионеров

Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.

"В Мелитополе захватчики начали выдавать пенсионерам по 10 000 рублей в обмен на персональные данные. Это происходило в центре предоставления административных услуг города. Обменивают персональные данные на деньги и в поселке городского типа Михайловка. Оккупанты регистрируют пенсионеров якобы для выплаты им пенсий", - говорится. в отчете.

Похожая ситуация в Васильевке, где россияне анонсируют раздачу 10 тыс. рублей для социально незащищенных групп населения. Выплату могут получить пенсионеры и работники бюджетной сферы. При себе требуют документы.

"Но для чего действительно собирают персональную информацию во всех этих случаях пока не известно", - подчеркивают в ОВА.