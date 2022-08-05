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В оккупированных городах Луганской области россияне проводят усиленную "мобилизацию": привлекают руководителей отделов кадров предприятий и учителей

5 августа, 2022 пятница
10:57
война с Россией

На оккупированной территории Луганской области россияне усиленно раздают "повестки" в общественных местах и привлекают к этому учителей, руководителей отделов кадров предприятий

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

Поскольку в РФ не объявили официальную мобилизацию, новых войск оттуда не хватает, чтобы компенсировать большие потери России в войне против Украины. Поэтому в течение нескольких месяцев на временно оккупированной в 2014 году территории Луганщины захватчики разыскивают мужчин призывного возраста.

"Сначала тем, у кого были деньги, удавалось откупиться от верной смерти. Потом за ними же приходили, но уже с "ФСБ". Впоследствии начали исчезать мужчины в недавно захваченных городах и селах. Повестки раздают в местах скопления людей, в частности, на рынках и в магазинах, а также во время общественных работ по разборке завалов", - отметил глава ОВА.

Люди, имеющие возможность и связи, пытаются любой ценой уехать с временно оккупированных территорий, чтобы остаться в живых.

"К мобилизации привлекают всех, кого можно. Да, в Ровеньках повестки заставляют носить учителей, вызывая их из отпуска. Даже зафиксированный случай нападения на учительницу после ее попытки вручить "лист счастья"", - подчеркнул Сергей Гайдай.

В Северодонецке в течение недели россияне "мобилизовали" около 300 человек. Людей искали на улицах, остановках, общественном транспорте. Такая же ситуация и в Кадиевке.

"В Луганске проводят беседы с руководителями отделов кадров предприятий, требуют списки рабочих мужского пола, обязали для начала призвать по 10 человек", - добавил глава ОВА.

  • 4 августа Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области россияне не считают потерь и массово "мобилизуют" местных на войну против Украины. В Старобельске на Луганщине на этой неделе оккупанты "призвали" около 80 мужчин.

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