Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Вражеская военная комендатура в Василевке - все!" – написал Федоров.

Мэр сообщил, что 4 января российские захватчики жалуются на украинских защитников в Запорожском направлении за "прожарку" военной комендатуры в городе Василевка.

Федоров пишет, что погибших и пострадавших рашистов несколько десятков.

"Ждем хороших новостей от Генштаба! Слава ВСУ!" – добавил городской голова Мелитополя.

29 декабря 2022 года руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Еспресо рассказала, что Вооруженные Силы Украины продолжат давление на россиян в оккупированном Мелитополе Запорожской области – работа будет еще более мощной и она будет в течение длительного времени.

30 декабря 2022 года мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские захватчики не выплачивают зарплату коллаборантам на временно оккупированных территориях.

В ночь на 2 января во временно оккупированном Мелитополе раздавались звуки взрывов. Городской голова Иван Федоров отмечает потери российских захватчиков.

Во временно оккупированном Мелитополе на новогодние праздники перестало работать пропагандистское росТВ, часть телеканалов не показывало.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские медики бегут из временно оккупированного города из-за сверхвысокого количества раненых оккупантов и их наркотической и алкогольной нетрезвости.