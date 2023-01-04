В оккупированной Василевке на Запорожье уничтожена российская военная комендатура, - мэр Мелитополя Федоров
4 января во временно оккупированной Василевке Запорожской области жители слышали взрыв. Мэр Мелитополя Иван Федоров пишет, что под прицелом была военная комендатура РФ
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Вражеская военная комендатура в Василевке - все!" – написал Федоров.
Мэр сообщил, что 4 января российские захватчики жалуются на украинских защитников в Запорожском направлении за "прожарку" военной комендатуры в городе Василевка.
Федоров пишет, что погибших и пострадавших рашистов несколько десятков.
"Ждем хороших новостей от Генштаба! Слава ВСУ!" – добавил городской голова Мелитополя.
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