В оккупированной РФ "Южной Осетии" начали процесс подготовки референдума о вхождении в состав России

Об этом сообщила в комментарии ТАСС секретарь "ЦИК" Кристина Авлохова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"К нам поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о вхождении в состав РФ", - сказала она.В "ЦИК" уточнили, что в составе инициативной группы около 10 человек, среди которых президент страны Анатолий Бибилов, экс-президент Леонид Тибилов и другие общественные и политические деятели республики.Бибилов добавил, что инициативная группа должна собрать за месяц 2 тыс. подписей.Он также напомнил, что в состав РФ республика "может войти как субъект, а уже в состав РФ можно провести референдум об объединении Южной Осетии и Северной"