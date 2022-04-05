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В оккупированной РФ "Южной Осетии" начали процесс подготовки референдума о вхождении в состав России
Ходатайство о создании инициативной группы по вопросу вхождения "Южной Осетии" в состав РФ поступило в "Центризбирком" оккупационной администрации
Об этом сообщила в комментарии ТАСС секретарь "ЦИК" Кристина Авлохова."К нам поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о вхождении в состав РФ", - сказала она.
В "ЦИК" уточнили, что в составе инициативной группы около 10 человек, среди которых президент страны Анатолий Бибилов, экс-президент Леонид Тибилов и другие общественные и политические деятели республики.
Бибилов добавил, что инициативная группа должна собрать за месяц 2 тыс. подписей.
Он также напомнил, что в состав РФ республика "может войти как субъект, а уже в состав РФ можно провести референдум об объединении Южной Осетии и Северной"
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