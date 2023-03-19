В оккупированной Новой Каховке взорвали авто коллаборанта, работавшего в "патрульной службе", - "Каховское движение"
Во временно оккупированной россиянами Новой Каховке ликвидировали коллаборанта Сергея Москаленко
Об этом пишет "Каховское движение" в telegram.
Отмечается, что Сергей Москаленко был ликвидирован 18 марта. По информации из открытых источников, он передвигался по городу на автомобиле "Нива".
19 марта в сети появилось видео с горящим авто. Оккупанты утверждают, что был "взорван командир взвода патрульной службы". В автомобиле находились родственники Москаленко, которые были госпитализированы.
- 19 марта стало известно, что во временно оккупированном Бердянске взорвали жилье коллаборанта Сергея Гиренко.
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