Об этом пишет "Каховское движение" в telegram.

Отмечается, что Сергей Москаленко был ликвидирован 18 марта. По информации из открытых источников, он передвигался по городу на автомобиле "Нива".

19 марта в сети появилось видео с горящим авто. Оккупанты утверждают, что был "взорван командир взвода патрульной службы". В автомобиле находились родственники Москаленко, которые были госпитализированы.