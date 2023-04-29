Об этом рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в эфире Эспрессо.

"Почти ежедневно проходят работы, связанные с дальнейшим укреплением и строительством оборонных сооружений на левом берегу, которые они, вероятно, устроили с точки зрения предстоящего контрнаступления ВСУ. И эти работы теперь переместились вглубь территории - там роют окопы, ставят железобетонные сооружения" , – сказал Коваленко.

Городской глава отметил, что россияне строят многоуровневую оборону. Кроме того, по словам местных, в некоторых населенных пунктах вокруг Новой Каховки проходят репетиции уличных боев.