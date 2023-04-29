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В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области россияне проводят репетиции уличных боев и строят оборону, - мэр Коваленко

29 апреля, 2023 суббота
09:45
Война с Россией

На левом берегу Днепра в Новой Каховке оккупационные войска строят дополнительные оборонные укрепления, перемещая их вглубь территории. Также в сельской местности россияне проводят репетиции уличных боев

Об этом рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в эфире Эспрессо.

"Почти ежедневно проходят работы, связанные с дальнейшим укреплением и строительством оборонных сооружений на левом берегу, которые они, вероятно, устроили с точки зрения предстоящего контрнаступления ВСУ. И эти работы теперь переместились вглубь территории - там роют окопы, ставят железобетонные сооружения" , – сказал Коваленко.

Городской глава отметил, что россияне строят многоуровневую оборону. Кроме того, по словам местных, в некоторых населенных пунктах вокруг Новой Каховки проходят репетиции уличных боев.

  • Глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил , что в Новокаховской общине остаются 10% населения.
Херсонщина
Новая Каховка
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