В оккупированной Новой Каховке уничтожен предвыборный штаб "Единой России", - движение "Атеш"

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"29 августа в 21:00 агент движения "АТЕШ" взорвал предвыборный штаб "Единой России" в Новой Каховке по адресу улица Первомайская, 14", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также были ликвидированы 3 военных РФ, охранявших этот объект.

Кроме этого, в результате пожара, возникшего в результате взрыва, сгорела вся документация, которую оккупанты завезли в псевдовыборы, назначенные на 8-10 сентября.