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В оккупированной Новой Каховке уничтожен предвыборный штаб "Единой России", - движение "Атеш"

30 августа, 2023 среда
10:55
Война с Россией

Во вторник, 29 августа, украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России"

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"29 августа в 21:00 агент движения "АТЕШ" взорвал предвыборный штаб "Единой России" в Новой Каховке по адресу улица Первомайская, 14", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также были ликвидированы 3 военных РФ, охранявших этот объект.

Кроме этого, в результате пожара, возникшего в результате взрыва, сгорела вся документация, которую оккупанты завезли в псевдовыборы, назначенные на 8-10 сентября.

  • В среду, 30 августа, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Предварительно, в городе работала ПВО. Также известно, что захватчики подняли авиацию.
Украина
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
Новая Каховка
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