В оккупированной Новой Каховке уничтожен предвыборный штаб "Единой России", - движение "Атеш"
Во вторник, 29 августа, украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России"
Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
"29 августа в 21:00 агент движения "АТЕШ" взорвал предвыборный штаб "Единой России" в Новой Каховке по адресу улица Первомайская, 14", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также были ликвидированы 3 военных РФ, охранявших этот объект.
Кроме этого, в результате пожара, возникшего в результате взрыва, сгорела вся документация, которую оккупанты завезли в псевдовыборы, назначенные на 8-10 сентября.
- В среду, 30 августа, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Предварительно, в городе работала ПВО. Также известно, что захватчики подняли авиацию.
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