В оккупированной Новой Каховке слышны взрывы
Вечером 11 августа во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области слышны сильные взрывы
Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"Херсонщина. В Новой Каховке сообщают о сильных взрывах. Меньше оккупантов и их техники", - написал Хлань.
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- Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке. Очевидцы слышали серию взрывов, похожих на детонацию боеприпасов.
- Воздушные силы ВСУ заявили, что 9 августа в результате удара по аэродрому в Крыму уничтожены девять самолетов армии РФ. Однако ВСУ официально не признали ответственность за данную операцию.
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