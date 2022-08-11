Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Херсонщина. В Новой Каховке сообщают о сильных взрывах. Меньше оккупантов и их техники", - написал Хлань.

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Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке. Очевидцы слышали серию взрывов, похожих на детонацию боеприпасов.

Воздушные силы ВСУ заявили, что 9 августа в результате удара по аэродрому в Крыму уничтожены девять самолетов армии РФ. Однако ВСУ официально не признали ответственность за данную операцию.

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