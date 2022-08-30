В оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы
По предварительной информации, попали в боеприпасы российской армии
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Также пишут о попадании в яхт-клуб в Новой Каховке, где находился офицерский состав оккупантов.
Официального подтверждения попаданий нет.
- 19 июля ВСУ ударили по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Еспресо заявил, что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.
- 27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал российских оккупантов покинуть Херсон после нового удара по мосту через Днепр.
- 23 августа ВСУ подтвердили, что нанесли очередной удар по Антоновскому мосту.
- 29 августа эксперт Defense Express Киричевский в эфире Еспресо заявил, что прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом.
- В ночь на 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов и "травмировали" мост через Конку.
- Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев.
- В сети появилась информация, что на оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.31Продажа 40.35
- Актуальное
- Важное