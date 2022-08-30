В оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Также пишут о попадании в яхт-клуб в Новой Каховке, где находился офицерский состав оккупантов.

Официального подтверждения попаданий нет.

19 июля ВСУ ударили по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Еспресо заявил, что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.

27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал российских оккупантов покинуть Херсон после нового удара по мосту через Днепр.

23 августа ВСУ подтвердили, что нанесли очередной удар по Антоновскому мосту.

29 августа эксперт Defense Express Киричевский в эфире Еспресо заявил, что прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом.

В ночь на 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов и "травмировали" мост через Конку.

Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев.

В сети появилась информация, что на оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.

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