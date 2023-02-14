В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали авто с россиянами, - Центр нацсопротивления
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области партизаны взорвали авто с четырьмя россиянами, в результате чего двое из них погибли
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Партизаны продолжают сопротивляться оккупантам на временно оккупированных территориях. В частности, в Новой Каховке участники партизанского движения "Атеш" взорвали автомобиль, в котором находились военнослужащие РФ и представители спецслужб. Как следствие, двое оккупантов погибли, еще двое в тяжелом состоянии", сообщении.
- Ранее стало известно, что оккупанты повредили железнодорожное полотно на Херсонщине.
- В Луганской области партизаны уничтожили систему автоматизированного управления железной дорогой.
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