Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Партизаны продолжают сопротивляться оккупантам на временно оккупированных территориях. В частности, в Новой Каховке участники партизанского движения "Атеш" взорвали автомобиль, в котором находились военнослужащие РФ и представители спецслужб. Как следствие, двое оккупантов погибли, еще двое в тяжелом состоянии", сообщении.