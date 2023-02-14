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В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали авто с россиянами, - Центр нацсопротивления

14 февраля, 2023 вторник
14:41
война с Россией

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области партизаны взорвали авто с четырьмя россиянами, в результате чего двое из них погибли

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Партизаны продолжают сопротивляться оккупантам на временно оккупированных территориях. В частности, в Новой Каховке участники партизанского движения "Атеш" взорвали автомобиль, в котором находились военнослужащие РФ и представители спецслужб. Как следствие, двое оккупантов погибли, еще двое в тяжелом состоянии", сообщении.

Новости
Украина
Херсонщина
оккупированные территории
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