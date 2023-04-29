В оккупированной Луганской области гражданским отказывают в медикаментах
Во временно оккупированных районах Луганской области обостряется гуманитарный кризис из-за того, что гражданским отказывают в лекарствах
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
После того, как большинство больниц региона перевели в формат работы военных госпиталей, граждане не могут получить медицинские услуги. Также они не могут получить медикаменты, поскольку большинство из них идут на нужды российских военных.
В то же время, во временно оккупированных районах Луганщины выросли цены на продукты первой необходимости. Также растет безработица.
- 26 апреля стало известно, что российские оккупанты депортируют украинцев с южных и восточных территорий, в то же время массово переселяют граждан РФ из самых отдаленных регионов и разных наций.
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