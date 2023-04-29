В оккупированной Луганской области гражданским отказывают в медикаментах

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

После того, как большинство больниц региона перевели в формат работы военных госпиталей, граждане не могут получить медицинские услуги. Также они не могут получить медикаменты, поскольку большинство из них идут на нужды российских военных.

В то же время, во временно оккупированных районах Луганщины выросли цены на продукты первой необходимости. Также растет безработица.