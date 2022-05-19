Об этом информирует в телеграмме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .

"На временно захваченной территории Луганской области 16-17 мая состоялись стихийные акции протеста членов семей лиц, которые были принудительно мобилизованы в ряды российских оккупационных войск. Протесты зафиксированы в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой", – пишет глава области.

Кроме того, 18 мая на Донбассе наши защитники отбили 16 атак российских оккупантов, уничтожили восемь танков, 17 единиц боевой техники, 4 бронированных авто и еще 6 обычных машин.

Больше всего обстреливали Северодонецк, Лисичанск и Попаснянскую общину. Четверо погибли, столько же получили ранения.

"В Северодонецке повреждены восемь домов, были многочисленные пожары, которые невозможно было тушить из-за постоянных обстрелов. Четверо погибших, трое ранены. Двое из погибших находились на улице."

Под плотным вражеским огнем также села Попаснянской общины, там многочисленны разрушения жилого массива.

В результате обстрелов в Лисичанске решисты разрушили последнюю работающую подстанцию, в области света нет. В городе ранения получила женщина", - добавляет Сергей Гайдай.

Глава Луганщины напоминает о необходимости находиться в укрытиях во время обстрелов.

Напомним, 18 мая двое детей погибли от прямого попадания российского снаряда в жилой дом в Лимане Донецкой области.

По данным Донецкой ОВА, Россия убила 10 мирных людей в Донецкой области за 18 мая.